JAKARTA - Chelsea Norman siap membesarkan industri hiburan tanah air dengan karya serta kemampuan yang dimilikinya.

Tidak main-main, Chelsea yang lama tinggal di Australia rupanya sudah menekuni seni tari sejak lama di negeri Kangguru tersebut.

“Sewaktu tinggal di Australia, Chelsea suka ikut performance Tari Bali dan bergabung dengan sanggar Tari Bali Saraswati Sydney. Disana aku suka melakukan perform tari Bali di Australia khusus nya di Sydney, Australia," ucap Chelsea Norman

Sejak pindah ke Indonesia, Chelsea juga menekuni dunia modelling. Selain berbakat menari, Chelsea rupanya juga memiliki talenta di dunia modelling, ia pun mengikuti berbagai lomba.

"Di tahun 2018, Chelsea mulai menetap di Indonesia dan melanjutkan tari Bali nya di Indonesia setelah itu mencoba modelling. Aku sangat mencintai fashion, menjadi model adalah salah satu passion chelsea, semenjak pindah ke Indonesia Chelsea banyak mengikuti lomba modelling atau Photocontest dan Runway," lanjutnya.

Bukan tanpa alasan, dengan bakat dan talentanya, rupanya Chelsea berharap bisa mengangkat industri hiburan tanah air ke kancah internasional.

“Saya ingin everyone knows about me and about my skills and abilities. Selain itu saya juga ingin ikut meramaikan dunia entertainment dengan skills yang saya miliki dan ikut mengangkat dunia entertainment indonesia di mata dunia” kata Chelsea Norman.

"Aku berharap bisa ikut bermain film terbesar di Indonesia dan di luar negeri. Aku juga ingin bergabung di runway terbesar di Indonesia seperti JFW & menjadi model dunia yang bisa mengangkat nama Indonesia di mata dunia, selain itu aku bermimpi bisa ikut runway di New York atau Paris." tutupnya.

