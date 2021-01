LOS ANGELES - Ajang penghargaan bergengsi selalu menarik perhatian publik setiap tahunnya. Acara tersebut biasanya untuk memberikan apresiasi untuk industri film, musik, dan televisi. Berikut Okezone rangkum beberapa ajang penghargaan paling bergengsi yang digelar tahun ini, seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Grammy Awards

‌Grammy Awards bisa dibilang menjadi ajang penghargaan tertinggi di dunia musik. Acara ini telah digelar sejak tahun 1959. Sudah banyak musisi berbakat yang mendapatkan penghargaan ini. Sir Georg Solti dan Alison Krauss menjadi nama-nama yang paling banyak memenangkan penghargaan.

Untuk tahun ini, Grammy Awards digelar di Arena Staples, Los Angeles, Amerika Serikat. Setidaknya terdapat 85 pemenang dalam penghargaan musik bergengsi itu. Beberapa diantaranya yakni Billie Eilish dan Lizzo.

2. BAFTA

Penghargaan British Academy Awards (BAFTA) telah diselenggarakan sejak 1949. Acara ini digelar untuk memberikan apresiasi terhadap dunia perfilman.

Adapun ajang BAFTA ke-73 digelar di Royal Albert Hall, London, Inggris pada 2 Februari 2020. Ada setidaknya 24 kategori yang dibacakan di ajang penghargaan tersebut.

Kali ini tampaknya menjadi tahun keberuntungan untuk film 1917 yang membawa pulang 6 trofi BAFTA 2020.Kategori yang dimenangkan 1917 adalah Bestfriend Pictures, Outstanding British Film, Director, Cinematography, Production Design, Sound, dan Special Visual Effect.

3. Academy Awards (Piala Oscar)

Academy Awards menjadi ajang penghargaan untuk industri film yang paling bergengsi. Acara ini menjadi ajang penghargaan tertua yang pertama kali diadakan pada 1929 Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, Amerika Serikat.

Academy Awards telah digelar untuk ke-92 kalinya pada tahun ini dan digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 Februari 2020. Ada yang menarik dalam ajang kali ini yakni kemenangan film Parasite.

Film asal Korea Selatan itu berhasil membawa pulang penghargaan Best Picture, Best Original Screenplay, dan Best International Feature. Bahkan sang sutradara, Bong Joon Ho juga sukses menjadi Best Directing. Pemenang lainnya dalam ajang tersebut yakni , Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, dan Brad Pitt.

4. Emmy Awards





Penghargaan ini ditujukan untuk mengapresiasi insan dunia hiburan televisi Hollywood.Ajang ini pertama kali digelar pada 1949.

Pada 20 September silam, Emmy Awards 2020 digelar secara virtual lantaran pandemi virus corona (COVID-19) yang masih berlangsung.

Acara ini pun kembali dipandu oleh presenter kondang, Jimmy Kimmel yang sudah memandu acara selama tiga tahun berturut-turut, langsung dari Staples Center, Los Angeles.

Beberapa nama pemenangnya diantaranya yakni drama televisi Succession, Zendaya, dan Jeremy Strong.