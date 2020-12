JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari penyanyi Rossa. Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun Hati Yang Kau Sakiti ini mengungkapkan alasan mengapa dirinya absen untuk tampil sebagai juri dalam Indonesian Idol pekan lalu.

"Dear everyone, Sebaik-baiknya manusia berencana,tapi Allah lah yang memiliki kuasa," tulis Rossa dalam akun Instagramnya.

"Dari hari Senin lalu aku udah merasa gak enak badan dan ijin untuk tidak hadir di Idol. Hari selanjutnya rasanya membaik, tp tadi malam badan aku rasanya gak enak lagi," sambungnya.

Merasa bahwa kondisi tubuhnya dari hari ke hari semakin kurang fit, ibu satu anak ini mengaku langsung memeriksakan kesehatannya.

Ia bahkan kaget saat mengetahui penyakit yang kini tengah dideritanya, hingga harus membatalkan serta menunda pekerjaan yang telah dijadwalkan dari jauh hari.

"Akhirnya td pagi aku memeriksakan diri dan ternyata aku sakit typus. Jujur sedih karena banyak acara2 yang sudah ada terpaksa harus dibatalkan dan ditunda,tp gimana lagi," ungkapnya.

Melalui Instagramnya, Rossa meminta izin untuk beristirahat hingga kondisinya bisa dikatakan pulih kembali. Tak lupa ia juga meminta doa serta mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan.

"Aku ijin istirahat dulu ya, dan minta doa biar aku bisa cepet sembuh," tuturnya.

"Please be safe guys, and stay healthy. Makasih doanya,doa yg sama untuk kamu," tandasnya.