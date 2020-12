LOS ANGELES - Tom Cruise diam-diam berkencan dengan lawan mainnya dalam film Mission: Impossible 7, Hayley Atwell. Asmara keduanya diketahui setelah mereka terekam kamera berpegangan tangan dalam acara pemutaran film di London, Inggris.

Tom dan Hayley semakin dekat saat syuting Mission: Impossible 7 di Italia dan Inggris. Momen itu berawal ketika tangan mereka harus terborgol demi salah satu adegan dalam film tersebut.

Seorang sumber kepada The Sun mengatakan, karantina dan kebersamaan selama proses syuting membuat mereka dekat satu sama lain. “Karena lockdown, mereka semakin dekat dan tidak terpisahkan. Mereka sangat bahagia saat bersama.”

Sebelumnya, aktor Top Gun ini pernah menikah dengan Nicole Kidman dan Katie Holmes. Pada 2013 silam, dia dikabarkan menjalin kedekatan dengan bintang Orange is The New Black, Laura Prepon.

Namun pada 2019 silam, Tom Cruise dikabarkan dekat dengan bintang Handmaid’s Tale, Elizabeth Moss. Sayang tak satupun dari kedua aktris itu yang berlabuh di pelukan sang aktor.

Sementara itu, bintang Captain America, Hayley Atwell, pernah berpacaran dengan model Evan Jones. Namun hubungan mereka putus pada 2015. Tak hanya itu, dia juga dikabarkan pernah berpacaran dengan seorang dokter asal Inggris yang juga berakhir pada awal tahun 2020.

Kedekatan kedua aktor itu mencuat setelah beredarnya rekaman suara Cruise yang tengah membentak dua kru film Mission: Impossible 7 di lokasi syuting. Kedua kru itu, dinilai sang aktor, mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 karena berdiri terlalu dekat satu sama lain.

Imbas bentakan Tom Crise tersebut, sekitar lima kru Mission: Impossible 7 di Inggris dikabarkan mengundurkan diri.*

