JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari aktris Pevita Pearce. Bintang film 5 CM itu baru saja mengumumkan dirinya positif terkena virus corona (Covid-19). Dia kini tengah menjalani isolasi di rumah sakit.

Kabar tersebut dibagikan oleh sang aktris di Instagram pribadinya. Dirinya pun tak menyangka terkena virus lantaran telah menjaga kesehatannya dengan baik.

"Untuk seseorang yang makan makanan sehat, minum vitamin, rutin berolahraga, dan ikuti semua protokol. Saya sangat terkejut mendapatkannya," tulis Pevita melalui keterangan foto, Jumat (18/12/2020).

Dia kemudian mengimbau agar masyarakat benar-benar menjaga protokol kesehatannya agar terhindar dari virus. Pasalnya menurutnya orang yang sehat pun dapat terpapar virus.

Pevita pun kemudian mendapatkan dukungan dari rekan artis yang tampak membanjiri kolom komentar unggahannya. Tak sedikit dari mereka yang mendoakan kesembuhan perempuan 28 tahun itu.

"Get well really soon pev," tulis Afgan Syahreza. "Gws Pev," imbuh Gading Marten.

Dukungan yang sama juga datang dari Andrea Dian, Audy Item, dan Mikha Tambayong.

