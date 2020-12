JAKARTA – Bagi pencinta film agen rahasia pasti sudah tidak asing lagi dengan James Bond, film ini sangat popular di tahun 1963 dan memiliki cerita yang menarik dengan aksi yang menegangkan.

Hingga saat ini film agen rahasia masih menjadi darik taya bagi para penonton karena jalan ceritanya yang di luar dugaan serta alat-alat canggih yang dimiliki untuk menjalankan misi membuat para penonton takjub.

Selain film James Bond, berikut lima rekomendasi film agen rahasia terbaik yang telah dirangkum oleh Okezone, Jumat (18/12/20):

1. Mission: Impossible

Film agen rahasia terbaik satu ini menceritakan tentang aksi-aksi berbahaya yang dihadapi oleh Ethan Hunt (Tom Cruise). Ethan Hunt seorang agen rahasia IMF yang dituduh berkhianat ke institusi negaranya.

Tuduhan itu membuat dirinya harus melarikan diri untuk bersembunyi. Demi mengembalikan nama baiknya, dia menjalankan misi berbahaya secara diam-diam.

Film Mission: Impossible ini memiliki beberapa seri diataranya, Mission: Impossible (1996), Mission: Impossible 2 (2000), Mission: Impossible III (2006), Mission: Impossible Ghost Protocol (2011), Mission: Impossible: Rogue Nation (2015), Mission Impossible: Fallout (2018).

2. Charlie’s Angels

Agen rahasia biasanya dilakukan oleh pria karena begitu banyak menunjukkan aksi berbahaya ketika menjalankan misi, namun pada film Charlie’s Angels menampilkan para wanita yang menjalankan tugasnya sebagai agen rahasia.

Film ini memiliki tiga seri yaitu Charlie’s Angels (2000), kedua Charlie’s Angels: Full Throttle (2003), Charlie’s Angels (2019).

Film ini menceritakan tentang sebuah tim Angels dengan tiga agen wanita yang dipimpin oleh Bosley. Mereka menjalankan misi dengan nyawa sebagai taruhan untuk menyelamatkan dunia dari seorang teknisi sistem yang mengancam dengan teknologi yang berbahaya.

3. The Bourne Series

Sama seperti Charlie’s Angels dan Mission: Impossible, film The Bourne Series juga memiliki beberapa seri diantaranya, The Bourne Identity (2002), The Bourne Supremacy (2004), The Bourne Ultimatum (2007) dan Jason Bourne (2016).

Film yang dibintangi oleh Jason Bourne ini mengkisahkan tentang seorang agen CIA yang mengalami hilang ingatan. Ketika dia menjalankan misinya, Jason Bourne berharap aksi yang dilakukannya dapat membantu dirinya untuk mengingat jati dirinya.

4. Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Secret Service merupakan hasil adaptasi dari Marvel Comics hasil karya Mark Millar, Dave Gibbons, Mark Strong, dan Michael Caine. Film yang dibintangi oleh Colin Firth, Taron Egerton, dan Samuel L. Jackson ini dirilis pada tahun 2014.

Film agen rahasia satu ini bercerita mengenai seorang remaja pria biasa, Egssy yang telah direkrut oleh firma agen rahasia kelas atas bernama Kingsman, emudian dia dilatih menggunakan alat-alat super canggih. Dalam film ini Egssy harus menghentikan misi Valentine yang ingin menghancurkan dunia.

5. Mr. & Mrs. Smith

Film agen rahasia terbaik lainnya yakni Mr. & Mrs. Smith, film yang disutradarai oleh Doug Liman menjadi popular di tahun penayangannya pada 2015 lalu. Tidak hanya menegangkan, film yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie ini memiliki genre action komedi yang akan mengundang gelak tawa penonton.

Mr. & Mrs. Smith menceritakan tentang sepasang suami istri yang menjalankan tugasnya sebagai agen rahasia dengan organisasi yang berbeda.

Namun keduanya saling menyembunyikan identitas pekerjaannya masing-masing, hingga suatu hari kebenaran terungkap ketika mereka mendapatkan misi yang sama.