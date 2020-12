- Menjadi juri untuk pertama kalinya, Via Vallen secara tak terduga bertemu dengan teman satu panggungnya terdahulu.

Inilah The Next Didi Kempot GTV, dimana segala kisah dan hiburan bisa terjadi. Awalnya berniat memberikan komentar, tapi begitu mendekat, Via Vallen justru terkaget. “Eh, ini Hana Monina ya? Ini ternyata aku kenal, kita pernah sepanggung” ujar Via Vallen pekan lalu.

Hana Monina sendiri adalah seorang selebgram cantik asal Blitar. Tergambar jelas, terselip rasa bangga dalam diri Via Vallen sebagai Juri melihat rekan sepanggungnya dulu kini berada di panggung besar The Next Didi Kempot.

Memanfaatkan momen reuni ini, Via Vallen dan Hana pun berduet menyanyikan salah satu lagu hits dari Via Vallen berjudul “Sayang”. Tak diduga – duga, saat dinyanyikan berdua dengan Hana, lagu Sayang ini terasa begitu berbeda dan menjadi jauh lebih asyik!

Spontan suasana studio menjadi lebih meriah, ditambah dengan kehadiran Danang dan Andhika Pratama yang ikut goyang, siapapun yang menonton pun pastinya akan tergoda untuk ikut bergoyang.

Saat menjadi juri di The Next Didi Kempot, Via Vallen berkolaborasi dengan 4 juri berpengalaman lainnya yaitu Inul Darartista, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan. Chemistry yang kuat, candaan menghibur dan obrolan seru diantara kelima juri terasa sangat menghibur malam kita. Ditambah lagi dengan kehadiran 2 host yang rame dan super lucu, Irfan Hakin dan Andhika Pratama. Kehadiran Sintya Marisca sebagai pemandu joget menjadikan The Next Didi Kempot sebagai acara yang sangat asik dan memberi rasa unik untuk kita nikmati bersama.

Pastinya malam Rabu kita akan menjadi lebih berwarna dengan kehadiran para juri, host dan pemandu joged ambyar di layar kaca. Komentar penuh canda yang mengundang tawa, cerita para kontestan yang menggugah hati, serta penampilan bernanyi talenta muda dan juga para juri mampu menghadirkan berbagai perasaan yang menyenangkan bagi penonton di rumah!

Hari Rabu tanggal 16 Desember pukul 19.00 WIB nanti akan ada 6 talenta muda berbakat dengan skill mumpuni dan kisah hidup yang menyentuh hati. Empat perempuan cantik : Arli asal Purwokerto yang lucu ala Korea, Lala asal Klaten, Riza asal Mojokerto dan Alya asal Boyolali mantan kontestan The Voice Kids 2019 dari #TeamBebi. Sementara dua talenta muda lainnya adalah lelaki rupawan dan berbakat : Vandiar asal Cilacap pemusik asal Yogyakarta dan Sudarsono asal Malang yang pintar nyinden.

Babak Eliminasi yang diberi nama Episode Aksi Manggung dipenuhi oleh para talenta muda berbakat dari seluruh daerah di Indonesia. Pada setiap episode Aksi Manggung tampil 6 kontestan untuk menunjukkan talenta bernyanyinya di hadapan para juri, dan hanya 1 kontestan saja yang akan dipilih untuk maju ke babak final nanti. Siapakah kontestan yang akan lolos pada episode Rabu ini? Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV hari Rabu 16 Desember pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.