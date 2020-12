JAKARTA - Melalui akun Instagram pribadinya, Sony Ismail, gitaris band J-Rocks baru saja mengabarkan jika dirinya kini tengah positif terinfeksi Covid-19.

Jatuh sakit dan mengalami sebagian gejala Covid-19, seperti batuk, radang tenggorokan, meriang, hingga sakit kepala. Hasil tes swab Sony diketahui menunjukkan hasil positif Covid-19.

Sony mengungkapkan dirinya kini tengah dirawat di kamar isolasi salah satu rumah sakit karena kondisi tubuhnya masih drop.

Baca Juga: Drummer J-Rocks Ditangkap Polisi, 1 Kg Ganja Turut Disita

“Kondisi gue masih belum terlalu baik, batuknya masih banyak. Tapi Insya Allah ini semua bisa cepat terlewati,” tulis Sony.

Dari keterangan yang ia tulis, tampak Sony cukup terkejut dirinya bisa positif Covid-19. Mengingat, selama ini ia merasa dirinya sudah cukup ketat menjalankan sederet protokol kesehatan.

Berkaca dari pengalaman pribadinya, Sony mengimbau kepada semua orang untuk selalu patuh menjalankan sederet protokol kesehatan.

“Guys, saya mohon untuk selalu pakai masker, di mana pun. Ini nyata! Gue juga termasuk yang lumayan concern, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, tapi ini virus memang enggak main-main,” serunya.

Terakhir, di tengah berjuang untuk bisa sembuh dari Covid-19, Sony mengingatkan soal 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) sambil mendoakan kesehatan semua orang.

“3M itu harus dipatuhi, last but not least, stay safe stay healthy everyone,” tutup Sony.