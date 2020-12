JAKARTA - Yura Yunita dan Donne Maula menikah hari ini, Jumat (11/12/2020). Kabar tersebut semakin dibenarkan dengan kemunculan foto yang diunggah oleh salah satu akun wedding organizer di Instagram.

"Akad nikah @yurayunita @donne_maula," tulis admin WO tersebut.

Berlokasi di Oemah Kanaya, Bandung, Jawa Barat, Donne Maula diketahui akan membacakan lafal ijab kabul dihadapan ayah kandung wanita 29 tahun itu.

Sayangnya, hingga kini belum diketahui pukul berapa pria yang sempat berduet dengan Sheila Dara Aisha dan Shanty Paredes itu akan membacakan ijab kabul.

"Welcome to the wedding of Yura & Donne, December 11th, 2020," bunyi tulisan yang tertera di kaca akrilik.

Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagramnya, Marlene Hariman, diketahui menjadi perias pelantun Berawal Dari Tatap tersebut di hari bahagianya. Bahkan ronce melati terlihat sudah terpasang dirambut Yura yang nampaknya akan menikah dengan menggunakan riasan adat sunda.