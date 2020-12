LOS ANGELES - Fantastic Four resmi bergabung dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Kabar itu diumumkan Marvel Studios lewat Twitter, pada Jumat (11/12/2020).

Kevin Feige, Presiden Marvel Studios kembali mengonfirmasi penggarapan Fantastic Four. dia mengungkapkan proyek baru MCU itu akan ditukangi oleh Jon Watts.

Watts merupakan sutradara kondang di balik film Spider-Man: Homecoming dan Spider-Man: Far From Home. Sayang, Feige tak membocorkan informasi lain terkait produksi film tersebut, seperti deretan aktor dan tanggal rilis.

Kabar penggarapan Fantastic Four itu datang bersamaan dengan pengumuman besar Marvel Studios lainnya, termasuk trailer baru Falcon and The Winter Soldier, Loki, dan What If?.

Selain ketiga serial tersebut Marvel Studios juga mengumumkan penggarapan Ms.Marvel, She Hulk, dan Secret Invasion.*

Baca juga:

Marvel Rilis Trailer Eternals

Zaskia Sungkar Terpincut Pesona Aldebaran

(SIS)