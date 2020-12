SEOUL - Aktor Lee Si Eon mengumumkan akan mundur dari program reality show populer, I Live Alone. Hal tersebut diumumkannya lewat unggahan di Instagram, pada 9 Desember 2020.

“Setelah 5 tahun, aku memutuskan untuk mundur dari I Live Alone. 2020 akan menjadi tahun terakhirku bersama program ini,” ujarnya dalam unggahan tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (10/12/2020).

Keputusan mundur, menurut Lee Si Eon, sudah lama didiskusikannya dengan tim produksi I Live Alone. Demi kembali fokus berakting, keputusan mundur itupun akhirnya diambil.

“Aku memiliki banyak kenangan berharga dan tak terlupakan bersama program ini. Selama syuting, aku merasa sangat bahagia berkat tim produksi yang selalu mendukung dan memercayaiku,” ujarnya.

Lee Si Eon mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada member I Live Alone: Park Na Rae, Kian84, Sung Hoon, dan Henry Lau yang selalu berbagi suka dan duka bersamanya selama 5 tahun terakhir. Dia juga bersyukur, penonton menerimanya tak hanya sebagai aktor namun juga sebagai Lee Si Eon.

“Aku akan selalu mengingat semua cinta yang kalian berikan kepadaku lewat I Live Alone. Aku akan berusaha lebih baik lagi lewat proyek lain sebagai aktor. Teruslah mendukung I Live Alone dan member Rainbow Club,” ujarnya di pengujung tulisan itu.

Pernyataan Lee Si Eon itu kemudian dikonfirmasi MBC sebagai stasiun TV yang menayangkan I Live Alone. Mereka berterima kasih kepada sang aktor yang telah memberikan senyum lebar di wajah penonton.

Sementara itu, SpoTV News melaporkan, aktor 38 tahun itu sudah merampungkan syuting terakhirnya bersama I Live Alone. “Episode terakhir Lee Si Eon akan tayang pada 25 Desember mendatang,” ujar staf produksi program tersebut.

Mundurnya aktor Cheat on Me If You Can itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa dia akan segera menikah dengan kekasihnya, aktris Seo Ji Seung. Namun isu tersebut kemudian dibantah oleh agensi sang aktor.

“Seperti telah diumumkan Lee Si Eon lewat Instagram, dia memutuskan meninggalkan I Live Alone karena ingin fokus berakting,” ujar perwakilan BS Company dalam keterangannya pada Maeil Business.*

