SEOUL - True Beauty akhirnya meramaikan persaingan drama di slot tayang Rabu-Kamis. tvN menayangkan episode perdana drama adaptasi webtoon berjudul serupa itu, pada 9 Desember 2020.

Nielsen Korea mencatat, drama itu berhasil mendulang rating di angka 3,57 persen dengan titik tertinggi 3,8 persen. Drama itu juga membukukan rating rata-rata sebesar 4,05 persen dan titik tertinggi 4,3 persen di kawasan Seoul.

Sementara berdasarkan demografi, drama arahan Kim Sang Hyeob itu ditonton masyarakat dengan rentang usia 20 hingga 49 tahun. Di demografi ini, drama tersebut mendulang rating 3,1 persen dan titik tertinggi 3,3 persen.

Hasil itu, sayangnya tak semeriah rating pendahulunya, Tale of the Nine Tailed yang memulai debutnya dengan rating 5 persen. Rating yang cukup solid untuk drama baru di platform TV kabel.

Sementara di platform TV nasional, rating drama KBS, Cheat on Me If You Can menunjukkan penurunan tipis dibandingkan minggu pertama penayangannya. Pekan ini drama tersebut hanya membukukan rating rata-rata 3,3 dan 4,5 persen untuk dua bagiannya.

Pesaingnya, The Spies Who Loved Me yang tayang di MBC juga tak bisa berbuat banyak. Rating drama Eric Mun dan Yoo In Na itu terus merosot setiap minggu. Pada 9 Desember 2020, drama itu hanya meraih rating 1,8 dan 2,3 persen untuk kedua bagiannya. Sementara itu, True Beauty dibintangi oleh tiga aktor muda berbakat, Moon Ga Young, Cha Eun Woo, dan Hwang In Yeob. Kisah drama ini tentang seorang siswi SMA yang merasa percaya diri ketika memakai riasan wajah. Perempuan itu kemudian jatuh cinta pada seorang siswa tampan di sekolahnya. Menariknya, pria itu justru lebih tertarik pada wajah asli sang perempuan dibandingkan penampilannya saat menggunakan riasan wajah.