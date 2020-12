JAKARTA - Kepergian Melisha Sidabutar, kontestan Indonesian Idol Special Season, menggemparkan publik. Penampilan terakhirnya di babak eliminasi 3 pun menjadi sorotan.

Dalam kesempatan itu, Melisha membawakan lagu How Am I Supposed to Love Without You dari Michael Bolton. Ia bernyanyi dengan penghayatan luar biasa.

Babak eliminasi 3 ini mengusung konsep Sing For Your Life, dimana kontestan diminta menyanyikan lagu yang memiliki makna dalam kehidupan. Secara garis besar, lagu yang dipilih Melisha itu memiliki makna tentang kehilangan orang yang dicintai.

Penampilan terakhir Melisha yang diunggah di YouTube Indonesian Idol, Rabu (9/12/2020), menuai banyak komentar netizen. Di antaranya menilai, lagu pilihan Melisha adalah firasatnya sebelum meninggal dunia.

"Beristirahatlah dalam damai Melisha. Lagunya How Am I Supposed to Live Without You sudah menjadi pertanda. Selamat bernyanyi bersama malaikat surga," komentar netizen.

Ada juga netizen yang menilai bahwa judul lagu itu sesuai dengan apa yang dialami saudara kembarnya, Melitha Sidabutar yang kini kehilangan sang kakak.

"How am i supposed to live without you? (Bagaimana caranya aku hidup tanpamu?) Tanya Melitha pada Melisha. RIP Melisha Sidabutar," komentar netizen lainnya.

Melisha Sidabutar meninggal dunia di usia 19 tahun pada Selasa, 8 Desember 2020 karena mengalami pembengkakan jantung. Ia hanya bertahan sebagai kontestan top 35 Indonesian Idol karena tak lolos babak eliminasi 3.

