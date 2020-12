JAKARTA - Sebanyak 35 kontestan Indonesian Idol Special Season berhasil menaklukkan tantangan ‘Best Cover’ di babak eliminasi 2 yang tayang kemarin malam (7/12/2020) dan berhak melaju ke final eliminasi. Di tantangan ‘Best Cover’ ini, ke 35 kontestan tersebut mampu membuat para juri terpukau.

“Malam ini kita sudah memangkas dari 57 mejadi 35 kontestan. Kita (juri) semua puas dengan hasil yang ada malam ini. Semoga di babak eliminasi 3 (Final Eliminasi) nanti, semua kontestan yang lolos dapat menampilkan penampilan terbaiknya,” ucap Ari Lasso usai menjuri.

Dari 57 kontestan yang tampil di babak eliminasi 2, masing – masing dipisah ke dalam 13 kelompok yang dibagi berdasarkan lagu yang dibawakan, seperti kelompok lagu Separuh Nafas (Dewa), Tegar (Rossa), All Of Me (John Legend) dan All I Ask (Adele).

Baca Juga: Mirip Ashanty, Anang Hermansyah Beri Selamat Spesial untuk Karen Rantung

Alhasil, 35 kontestan mampu membawakan lagu sesuai dengan karakter vokal dan personalnya masing – masing. Bahkan beberapa kontestan harus merubah genre lagu yang dipilihnya dan disesuaikan dengan karakter vokal, seperti Satria Pradana yang membawakan lagu Rossa, Tegar, dengan gaya rock.

Di babak Final Eliminasi nanti, 35 kontestan akan menghadapi tantangan baru yakni ‘Sing For Your Life’, di mana para kontestan berkesempatan bernyanyi solo di hadapan juri dengan lagu yang berbeda. Jelas babak ini akan menentukan langkah mereka untuk maju ke babak Live Show atau terhenti.

Jangan lupa saksikan Babak Final Elimnasi Indonesian Idol Special Season malam nanti, Selasa (8/12/20) pukul 21.00 WIB di RCTI.

Program Indonesian Idol Special Season juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(edh)