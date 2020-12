JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini sukses menorehkan prestasi di kancah Asia. Runner Up Indonesian Idol X ini meraih penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 kategori Best New Asian Artist Indonesia.

Tiara mengaku kaget atas penghargaan itu. Ia tak menyangka karena keberadaannya sebagai penyanyi pendatang baru ternyata mendapat apresiasi luar biasa.

“Bahagia dan sangat bersyukur di awal perjalanan karir aku di dunia musik bisa mendapat penghargaan seperti ini.

Sungguh aku benar-benar enggak menyangka," kata Tiara, dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Senin (7/12/2020).

Penghargaan ini sekaligus memotivasi Tiara untuk berkarya di belantika musik Tanah Air. Perempuan asal Jember itu pun mengucapkan terima kasihnya pada semua pihak yang mendukung kesuksesannya.

"Terima kasih buat semua orang yang telah mendukung, membantu dan berperan dalam karier bermusik saya sampai sekarang, orangtua aku yang selalu mendukung aku dan tentunya manajemen aku, Star Media Nusantara dan label aku Universal Music Indonesia” ujar Tiara.

MAMA 2020 diselenggarakan pada Minggu, 6 Desember 2020. Acara ini merupakan ajang penghargaan musik bergengsi di Asia yang diadakan setiap tahunnya. Ajang ini juga melibatkan banyak partisipasi dari beberapa aktor dan penyanyi terkenal, baik itu dari Asia maupun dunia. Yang berbeda di tahun ini, MAMA dilaksanakan di Korea Selatan secara online karena akibat dari pandemi Covid-19.