SEOUL - Setelah menyelesaikan wajib militer (wamil) pada 15 November silam, aktor Choi Minho telah mengonfirmasi akan comeback ke layar kaca melalui drama KakaoTV mendatang.

Melansir Soompi, Senin (7/12/2020), personel SHINee ini akan melakoni peran sebagai Oh Dong Shik dalam drama Lovestruck in the City. Dia seorang petugas polisi yang dikenal sangat peduli dan pengertian, serta telah berpengalaman selama tiga tahun.

Aktor 28 tahun ini akan berakting dengan Ji Chang Wook dan Kim Ji Won. Drama ini bergenre romantis yang bercerita tentang kisah asmara anak muda di tengah padatnya kota.

Drama Lovestruck in the City digarap oleh sutradara It’s Okay to Not Be Okay, Park Shin Woo dan ditulis oleh Jun Hyeon Jung. Drama ini akan tayang perdana pada 22 Desember 2020, pukul 17.00 KST.

(edh)