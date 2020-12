LOS ANGELES - Bintang film Juno, Ellen Page tengah menjadi topik pembicaraan hangat terkait pengumuman mengejutkan yang baru saja ia kabarkan.

Selasa 1 Desember kemarin, lewat surat panjang yang ia unggah di akun Twitter pribadinya baru saja mengumumkan dirinya sebagai transgender dan mengganti namanya sebagai Elliot Page.

Mengutip Just Jared, Rabu (2/12/2020) sejak Elliot mengumumkan identitas dirinya yang baru ini kepada publik, lewat cuitan Twitter terlihat banyak sesama selebriti memberikan dukungan mereka untuk Elliot. Pertama ada penyanyi Miley Cyrus yang dengan semangat memberikan dukungan moralnya pada Elliot dengan menulis cuitan berbunyi ‘Elliot Rules’.

Lain lagi dengan aktris Olivia Munn dan Alyssa Milano, yang mengekspresikan rasa cinta dan terima kasih kepada Elliot karena telah jujur dan mengungkapkan identitas dirinya secara gamblang pada publik.

“I Love you Elliot,” bunyi cuitan Olivia.

“Thank you for this,” tulis Alyssa.

Selanjutnya ada sutradara The Suicide Squad, James Gunn yang mengatakan ia pribadi sangat bangga dan mengagumi keberanian Elliot.

“Elliot, I love you, so much, I’m proud of you, and admire you. Please keep being a beacon of courage, compassion, and strength for all of us,” kata James.

Mengubah identitas dirinya, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung keputusannya tersebut. Tapi Elliot tak menampik, rasa takut tetap menghampiri dirinya karena banyaknya kejadian diskriminasi terhadap kaum transgender di lingkungan masyarakat. "Saya takut dengan invasi, kebencian, 'lelucon' dan kekerasan. Diskriminasi terhadap orang transgender tersebar luas, berbahaya dan kejam, mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan,” kata Elliot. Melawan ketakutan dalam dirinya, pada akhirnya Elliot tetap bersikukuh untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan bertahan pada keputusan yang ia ambil.