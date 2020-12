SEOUL - JTBC mengungkapkan ketertarikannya untuk menggandeng aktris Soo Ae menjadi pemeran utama dalam drama Gong City Jak. Hal itu pertama kali dilaporkan oleh News1, pada 2 Desember 2020.

Studio Santa Claus Entertainment, agensi sang aktris kemudian mengonfirmasi pemberitaan tersebut. "Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut," kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (2/12/2020).

Dalam drama yang mengawinkan genre thriller, misteri, dan psikologi ini Soo Ae ditawari untuk berperan sebagai Yoon Jae Hee, seorang perempuan yang memiliki ambisi besar dan menyembunyikan sisi gelapnya.

Jika aktris 41 tahun tersebut menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek layar kaca perdananya dalam 4 tahun. Drama Sweet Stranger and Me yang dirilis pada 2016 merupakan karya terakhirnya di layar kaca.

Sebelumnya, Soo Ae juga didekati untuk membintangi Now, We Are Breaking Up. Namun karena jadwal yang berbenturan, dia memutuskan untuk menolak drama tersebut.*

(SIS)