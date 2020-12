SEOUL - Baru saja debut untuk ketiga kalinya, kali ini sebagai penyanyi solo dengan mini album perdananya, "KAI" pada Senin 30 November kemarin. Hari ini Kai sudah mencetak prestasi gemilang.

Dilapor Soompi, Selasa (1/12/2020) mini album debut solo Kai langsung memuncaki tangga lagu Top Albums iTunes di 50 negara sekaligus di berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, hingga Timur Tengah.

Kai berhasil melesat memuncaki Top Albums iTunes mulai dari Kanada, Prancis, Denmark, Argentina, Australia, Brasil, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Singapura, Kamboja, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Bahrain, Ekuador, Finlandia, Yunani, India, Vietnam, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Makau , Malaysia, Malta, Bolivia, Mauritius, Meksiko, Mongolia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Oman, Panama, Peru, Azerbaijan, Filipina, Qatar, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Brunei, Hong Kong, Slovenia, Afrika Selatan, Swedia , Taiwan, Turki, hingga Ukraina.

Baca Juga: Debut Solo, Kai EXO Rilis MV Mmmh

Tak hanya itu, album KAI (?) yang menjagokan Mmmh sebagai lagu utama ini juga diketahui ada di peringkat atas untuk chart penjualan album digital di situs musik ternama China, QQ Music, KuGou Music, dan Kuwo Music.

Untuk daftar lagu, di album ini Kai menyuguhkan total lima lagu. Mmmh, Hello Stranger, Reason, Amnesia, Nothing On Me, Ride Or Die.

Music video (MV) untuk lagu Mmmh sendiri sudah dirilis Senin 30 November kemarin pada pukul 12 siang KST, dan hingga berita ini disiarkan video klip Mmmh milik Kai tersebut sudah menembus angka 8,4 juta penanyangan.

(edh)