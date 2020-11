JAKARTA - Harini Merly Betrix Sondakh yang lebih dikenal sebagai Harini Sondakh adalah artis, model, dan juga host. Harini juga dikenal dalam dalam sinetron Putri Untuk Pangeran. Dalam Sinetron Putri Untuk Pangeran Harini berperan sebagai Citra.

Tak ada yang menyangka, ternyata Harini sebagai pendatang baru beberapa kali kesulitan beradegan dalam sinetron. “To be honest karena aku pendatang baru, jadi menurut aku semua adegan di sinetron adalah hal yang susah,” kata Harini.

Kemudian ada pertanyaan “Lebih suka main sinetron atau film?” Menurut Harini dia lebih memilih sinetron karena untuk jadi ajang belajar dan kekeluargaannya ia dapatkan.

Harini menceritakan tentang perannya dalam Putri Untuk Pangeran, “Sebenarnya baik, dia tuh belum pernah pacaran terus sekarang jadian sama Atta yang notabene playboy. Kalo dibilang posesif ngga namanya baru pertama kali pacaran." Harini menjelaskan lagi kalau Citra adalah sahabat yang baik buat Putri “Mereka berdua sahabat baik dari awal. Saling tolong, saling bantu. Intinya best friend goals banget” Ujar Harini.

Penonton dapat berinteraksi dan mengenal lebih dekat idolanya seperti Harini melalui program Live Chat Plus yang dihadirkan oleh RCTI+. Program ini dapat diakses melalui web atau aplikasi RCTI+ secara gratis. Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ menjelaskan “kami membuat Live Chat Plus sebagai program untuk artis menjadi lebih dekat dengan fans. Di Live Chat Plus, penonton dapat berinteraksi dengan artis dari berbagai macam sinetron seperti pemain sinetron Putri Untuk Pangeran, pemain Kembalinya Raden Kian Santang, bahkan sampai kontestan Masterchef Indonesia. Semua bisa disaksikan secara gratis dan no ribet tanpa perlu registrasi terlebih dahulu.”

Nonton terus Live Chat plus dan hanya ada di RCTI+ bisa disaksikan melalui link ini. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link berikut.

(LID)