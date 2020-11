JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani tak ragu menyindir Habib Rizieq Shihab yang meninggalkan RS Ummi di Bogor, Jawa Barat tanpa menjelaskan hasil tes swab. Hal itu terlihat melalui video unggahannya di Instagram.

Nikita membagikan cuplikan berita tentang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu yang kabur dari rumah sakit. Ada juga kabar dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj yang dinyatakan positif covid-19.

Bersama dengan unggahan itu, Nikita menyertakan tulisan yang berisi sindiran. Mantan istri Dipo Latief ini mengapresiasi kejujuran Said Aqil yang berani menyampaikan kondisi kesehatannya kepada publik.

"Kejujuran dan menyatakan kebenaran adalah ciri terpenting dari ulama yang tugasnya menyebarkan firman Tuhan. Jangan Kabur dong ah," tulis Nikita, dikutip dari Instagram, Senin (30/11/2020).

"Tuh lihat ulama yang lain santai aja bilang kalau beliau positif Covid, payah ni sih bebeb,” sambungnya.

Seperti diketahui, KH Said Aqil dinyatakan positif Covid-19 pada 29 November 2020 malam. Hal ini disampaikan langsung sekretaris pribadinya, M Sofwan Erce, melalui video yang diunggah di akun Youtube Kang Said Official.

Sementara perihal tudingan yang menyebut Habib Rizieq kabur dari RS Ummi Kota Bogor, FPI menepis kabar tersebut. Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar menyayangkan adanya informasi itu. Dia menyebut kabar itu sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak senang dengan Habib Rizieq.