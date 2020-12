JAKARTA - Penyanyi Brie tumbuh dan berkembang dengan musik dari Etta James, Toni Braxton, Whitney, Mariah, Ella Fitzgerald hingga Boyz II Men. Musik yang dianggap dirinya sebagai very light-hearted Pop/R&B.

Dalam setiap karya yang dihasilkan, wanita bernama asli Tiffany Gabriella itu mencoba menghadirkan apa yang ada dalam idolanya. Dalam single kedua bertajuk Up, Down, & Inside Out, Brie kali ini terinspirasi dari Eminem dan Taylor Swift.

"Eminem sangat fasih dalam hal bahasa, memanfaatkan putaran yang tepat dengan diksi dan kosa katanya. Taylor swift, mengatakan hal-hal paling sederhana, yang bisa menerjemahkan ke dalam satu miliar cerita berbeda tapi semua orang bisa merasakannya," ujar Brie.

Dalam single Up, Down, & Inside Out, Brie mencoba menertawakan masa lalu. Berdamai dengan kesalahan di masa lampu yang kemudian dijadikan pelajaran.

"Penting untuk dapat menertawakan diri sendiri, menerima kekurangan dan kesalahan dan menertawakannya saja ketimbang terlalu memikirkannya," jelasnya.

Tak sendiri, Brie juga turut berkolaborasi dengan rapper KID JD. Diharapkan lagu tersebut juga menghadirkan sudut pandang laki-laki ketika memandang masa lalu yang memilukan.

"Kalo ngomongin masalah musiknya sendiri, kebetulan aku cukup beruntung bisa kerjasama sama sahabat-sahabat aku sendiri. Jadi mereka udah tau juga visi aku kemana, mau se-ngegroove apa," ujarnya.

