SEOUL - Memasuki sesi final proyek comeback akbarnya dengan album Resonance Pt. 1 dan Resonance Pt. 2, NCT ternyata masih punya kejutan spesial. Mark cs akan mengerahkan seluruh 23 personelnya untuk lagu Resonance.

Sebagai catatan, di lagu-lagu utama dari Resonance Pt. 1 dan Resonance Pt. 2, NCT tampil dengan sistem pembagian unit. Sehingga Resonance akan menjadi lagu pertama yang melibatkan semua personel.

Mengutip Soompi, Senin (30/11/2020), Resonance akan hadir sebagai satu lagu yang mengombinasikan lagu Make a Wish (Birthday Song), 90’s Love, Work It dan Raise the Roof. Lewat lagu terbaru ini, NCTzen bisa menyaksikan 23 personel NCT menampilkan lagu dan performa yang powerful dan enerjetik.

Sebagai single pamungkas, Resonance diketahui telah digarap sejak tahap perencanaan Resonance Pt. 2 sejak setahun yang lalu. Single ini disebutkan siap dirilis pada 4 Desember 2020 pukul 18.00 sore KST.

