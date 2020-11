SEOUL - Penantian fans untuk bisa menikmati karya solo Kai ‘EXO’ akhirnya terjawab sudah. Dia resmi merilis video klip lagu Mmmh, track utama dalam album self-titled miliknya, pada 30 November 2020, pukul 12.00 KST.

Seperti yang sudah terungkap lewat teaser foto dan video sebelumnya, MV Mmmh hadir dengan konsep manly dan seksi. Berdurasi 3 menit 26 detik, Kai tak hanya memamerkan kemampuan vokalnya menyanyikan lagu bergenre R&B Pop tersebut.

Mengutip Allkpop, Senin (30/11/2020), dia juga mempertontonkan kemampuan koreografi nan eye-catching dalam video tersebut. Album solo perdana idol bernama asli Kim Jongin itu menyuguhkan total lima lagu.

Selain Mmmh, album itu juga memiliki empat lagu lainnya: Hello Stranger, Reason, Amnesia, Nothing On Me, dan Ride Or Die. Setelah merilis video klip lagu debutnya, Kai akan menyapa para EXO-L, lewat V LIVE, pada pukul 17.00 KST.

Di lain pihak, Kai EXO akan menampilkan aksi panggung perdananya, malam ini pukul 21.00 KST. Sementara album ‘KAI (开)’ akan resmi dilepas ke pasaran, pada 30 November 2020, pukul 18.00 KST.*

