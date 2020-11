SEOUL - Melon Music Awards (MMA) 2020 kembali menambah sederet artis dalam daftar lineup mereka pada tahun ini. IZ*ONE, The Boyz, Simon D, Code Kunst, dan Choi Jung Hoon 'Jannabi' dipastikan akan melengkapi acara tersebut.

Sebelumnya, MMA 2020 sudah memastikan keterlibatan sederet grup idol lainnya seperti BTS, Lim Young Woong, Young Tak, MONSTA X, Oh My Girl, dan TOMORROW x TOGETHER (TXT) untuk tampil dalam acara tersebut.

Melansir Allkpop, Kamis (26/11/2020), Simon D, Code Kunst, dan Choi Jung Hoon akan menampilkan single kolaborasi spesial mereka bersama ELLE Korea, Reconnect. Malam puncak MMA 2020 digelar pada 5 Desember mendatang dan disiarkan lewat Melon, Kakao TV, YouTube.

Sebelum malam puncak, Melon Music Awards akan dimeriahkan dengan MMA WEEK, sepanjang 2-4 Desember 2020. Acara itu diisi oleh Lee Dae Hwi AB6IX, Jang Jun Golden Child, DAMOIM (YUMDDA, Deepflow, Paloalto, The Quiett, dan Simon Dominic), DAY6, Jeong Sewoon, dan Gaho.*

