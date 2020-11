JAKARTA - Taj Dharmadji memulai debut di industri musik Tanah Air dengan single bertajuk Nostalgia. Sebagai kaum milenial, Taj Dharmadji menghadirkan nuansa 1990-an dalam kata Nostalgia di single debutnya.

Taj Dharmadji banyak mengambil inspirasi dari penyanyi top dunia seperti dari Justin Bieber, James Bay, Harry Styles, H.E.R, hingga Catie Turner. Dalam referensi yang didapat, Taj Dharmadji mampu menghadirkan lagu Nostalgia yang ia tulis sendiri.

Lagu Nostalgia menurut Taj Dharmadji bak sebuah diary. Single ini sebuah catatan kenangan Taj Dharmadji dengan sosok mantan yang pernah mengisi ruang hatinya.

"Menggambarkan bagaimana media sosial membuat kita ingin tahu bagaimana keadaan sang mantan, yang akhirnya justru setelah melihat foto dan video dirinya, malah membuat kita ber-nostalgia akan kenangan indah bersama sang mantan," jelas Taj Dharmadji.

Clickin on your profile, seeing who you hanging around, begitulan bunyi penggalan lirik Nostalgia. Diary kenangan bersama sang mantan mampu sedikit memberikan rasa bahagia meski tak lagi bersama.

"Hal ini membuat sosial media penuh dengan ironi. Dimana kita dapat melihat apa yang dilakukan seseorang, namun justru hal tersebut malah membuat kita mengingat masa masa indah bersama dia," jelasnya.

