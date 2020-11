JAKARTA - Usai penampilan para peserta Audisi ketiga Indonesian Idol yang ditayangkan RCTI tadi malam, Salah satu peserta asal Riau yang mencuri perhatian adalah Dnanda.

Pria berusia 21 tahun ini mengaku sebagai mahasiswa serta berprofesi sebagai arranger musik. Ia juga mengaku seorang pengagum Ari Lasso.

Memiliki wajah ganteng serta suara yang merdu saat menunjukkan kemampuan vokalnya, Dnanda memilih menyanyikan lagu "Roxanne" yang dipopulerkan The Police.

Merdengar suara Dnanda sontak saja langsung mengejutkan para juri. Maia Estianty bahkan langsung menyatakan "yes".

"Kayak Once (suaranya) yah. Yes yes," kata Maia Estianty dikutip tayangan youtube Indonesian Idol Spesial Season, Selasi (24/11/2020).

"Sabar mba sabar," kata Rossa sambil menikmati suara Dnanda.

Sama seperti Maia Estianty, Rossa juga menyatakan "yes" untuk Dnanda. Tapi pendapat berbeda ditunjukkan juri Anang Hermansyah. Suami Ashanty itu mengatakan tidak untuk Dnanda. Sikap Anang Hermansyah pun membuat juri lain terkejut. Tapi beruntung, juri Judika pun memberi "yes", hingga membuat Dnanda mendapatkan Golden Ticket.