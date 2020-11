LOS ANGELES - Diva muda Taylor Swift tengah berbahagia, terkait kemenangan besarnya di gelaran penghargaan American Music Awards (AMA) 2020.

Di AMA tahun ini, untuk keenam kalinya, selama enam tahun berturut-turut Taylor meraih penghargaan untuk kategori Artist of the Year. Namun sayangnya, meski didapuk sebagai pemenang Artist of The Year, Taylor diketahui tak hadir di panggung AMA 2020 yang dihelat 22 November di Microsoft Theater, Los Angeles tersebut.

Bukan sengaja tak mau hadir, alasan absennya pelantun Shake It Off ini ialah karena kesibukannya di dapur rekaman. Taylor menyebut dirinya sedang sibuk merekam semua lagu-lagu dari album-album terdahulunya.

“Kenapa aku tidak di sana malam ini karena aku sedang merekam ulang semua musik lamaku di studio tempat asli kami merekamnya. Jadi ini rasanya mengagumkan, dan aku sudah tak sabar untuk kalian bisa mendengarkannya,” ungkap Taylor, dikutip Eonline, Senin (23/11/2020).

Meraih penghargaan sebagai Artist of The Year, merupakan kategori di mana pemenangnya dipilih oleh para penggemar langsung. Dara cantik kelahiran 1989 ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada fans yang selama ini setia mencintai karya musiknya, meski secara pribadi Taylor sudah cukup lama berpisah.

“Terima kasih banyak atas penghargaan ini, yang sangat berarti bagi saya. Kalian luar biasa selama bertahun-tahun saya berkarir, terutama yang satu ini ketika kita berpisah dan belum dapat bertemu satu sama lain dalam konser. Tapi saya masih merasa terhubung dengan kalian semua lewat musik. Rekasi ” tambahnya.

Taylor juga menyebut dirinya beruntung bisa ada di posisi sekarang berkat cinta dan dukungan dari para penggemar setianya. Salah satunya dengan album Folklore yang sukses besar, meski tanpa aktivitas promosi. “Respon kalian terhadap album Folklore itu, menghormati album itu sendiri. I love you so much, dan saya sangat-sangat beruntung karena kalian,” tutup Taylor. Masih dalam proses rekaman, sejauh ini masih belum jelas kapan Taylor akan merilis albumnya yang direkam ulang tersebut.