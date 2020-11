LOS ANGELES - Penyanyi sekaligus aktris Hilary Duff yang baru saja mengumumkan kehamilan anak ketiganya pada September 2020. Dalam situasi bahagia, Hilary Duff harus menghadapi kenyataan terpapar virus Covid-19.

Penyanyi usia 33 tahun itu mengatakan jika dirinya sudah berada di hari kedua karantina. Kabar ini disampaikan langsung oleh dirinya melalui postingan Instagram Story pada, Sabtu (21/11/20).

“Terpapar Covid-19. Karantina di hari kedua,” tulisnya dalam unggahan Instagram Story seperti dikutip dari Daily Mail pada, Minggu (22/11/20).

Selain itu dia juga membagikan fotonya bersama dengan koleksi esai terbarunya No One Asked For This yang ditulis oleh Cazzie David, putri dari pencipta Seinfeld, Larry David dengan tulisan 'Hanya aku dan Cazzie. Cazzie dan aku’.

Meski belum diketahui bagaimana bintang Lizzie McGuire bisa terpapar Covid-19.

(aln)