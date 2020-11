SEOUL - Wajib militer (wamil) mendatangkan perubahan besar dalam hidup Jung Yong Hwa. Hal itu diakui personel band CNBLUE itu saat menjadi bintang tamu program Problem Child in House.

Sembuh dari insomnia, menurut dia, merupakan salah satu perubahan besar yang dialaminya selama wamil. "Aku mengalami banyak perubahan saat wamil," katanya seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (20/11/2020).

Karena wamil pula, musisi dan aktor 31 tahun itu mengaku, tetap menjalani berbagai latihan fisik yang rutin dijalaninya saat wamil. Salah satunya, melakukan 120 push-up setiap hari.

Jung Yong Hwa memulai wamil pada 5 Maret 2018. Setelah menjalani pelatihan militer dasar selama 4 minggu, dia ditempatkan di Resimen Serangan Khusus ke-702 Angkatan Darat Korea Selatan.

Pada 3 November 2019, aktor He is Beautiful itu menyelesaikan tugas wamilnya. "Aku memang ingin merasakan pengalaman di militer yang sesungguhnya. Dan aku mendapatkan banyak hal dari pengalaman itu," katanya.

Sementara itu, Yonghwa bersama CNBLUE resmi merilis mini album 'RE-CODE' dan single Then, Now, and Forever, pada 17 November 2020. Album itu, menurut dia, menampilkan sisi dewasa CNBLUE, baik secara kepribadian maupun bermusik.*

(SIS)