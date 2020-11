LOS ANGELES - Warner Bros akan melanjutkan aksi pertengkaran Tom dan Jerry. Kali ini konflik Tom and Jerry akan tersaji dalam layar lebar sebagai film live-action dan animasi hybrid setelah 18 tahun.

Disutradarai Tim Story, film Tom & Jerry ini akan memperlihatkan persaingan yang sudah terjadi selama 80 tahun mereka ke sebuah hotel di New York City tempat sebuah pernikahan besar akan terjadi.

Tom yang direkrut oleh Kayla (Chloe Moretz) seorang wedding planner, untuk menangkap Jerry agar tikus tersebut tidak merusak hari besar kliennya.

Film yang turut dibintangi oleh Michael Pena, Rob Delaney, Ken Jeong dan Colin Jost dijadwalkan rilis pada 5 Maret 2021.

Dalam trailer yang sudah dirilis, penggemar dibuat nostalgia dengan beberapa aksi usil keduanya, seperti Jerry menelan buah zaitun utuh atau membanting jendela hingga tertutup mengenai Tom.

Namun diceritakan Tom dan Jerry akan yang dihadapkan pada pertemanan dengan Kayla untuk melawan para staf hotel lain, Pena yang berperan sebagai manajer hotel dan Ken Jeong sebagai koki yang secara aktif bermusuhan dan melawan mereka bertiga.

Tom and Jerry pertama kali film pertama mereka pada 1992 dengan Tom and Jerry: The Movie. Namun jauh sebelumnya musuh bebuyutan ini sudah memiliki sejarah panjang sejak 1940 dengan animasi pendek.

