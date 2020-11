JAKARTA - RCTI kembali menayangkan momen audisi Indonesian Idol Special Season, malam ini (17/11/2020). Satria, merupakan satu dari sekian banyak peserta yang coba menjajal keberuntungannya.

Dia tampil nyentrik bak rocker dengan jaket coklat, rambut panjang, dan hiasan tali bulu di kepalanya. Para juri pun penasaran dengan aksesoris rambutnya tersebut.

"Ini campuran. Ada (bulu) ayam jago, ayam merak, dan ayam kampung," kata Satria berusaha menjelaskan bahan pembuatan bulu itu.

Satria kemudian membawakan lagu Before You Go yang dipopulerkan Lewis Capaldi pada 2019. Sepanjang ia bernyanyi, Maia Estianty tak lepas dari decak kagum. "Nyanyi lagi dong, enak suara dia," katanya.

Istri Irwan Mussry itu tak menyangka suara Satria begitu memukau. Padahal sebelumnya, dia sempat meragukan kemampuan Satria karena penampilannya.

Untuk meyakinkan pilihan para juri, Ari Lasso pun meminta Satria menyanyikan lagu Crazy dari Aerosmith. Saat permintaannya dikabulkan, mantan vokalis Dewa 19 itu pun merasa takjub. "Tembakannya tepat banget loh." Semua juri Indonesian Idol, kecuali Rossa memberikan 'yes' untuknya. Dengan begitu, Satria sukses membawa pulang golden ticket untuk melaju ke babak selanjutnya Indonesian Idol Special Season.*