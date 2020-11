JAKARTA - Tingkah lucu peserta Indonesian Idol untuk mendapatkan golden ticket dari para juri kerap kali menjadi sorotan. Tak terkecuali peserta berdarah batak, Risky Martin Manurung yang berjuang di Indonesian Idol Spesial Season, Senin (16/11/2020).

Ia mampu menirukan suara beberapa vokalis kondang di Tanah Air, mulai dari Ariel Noah, Rian D'Masiv hingga Rizal Armada. Tak ayal aksinya tersebut pun mampu mengundang tawa para juri.

Bahkan Ari Lasso mengaku terhibur dengan gaya bernyanyi peserta yang juga memiliki usaha ternak lele tersebut.

"Aku ikut Indonesian Idol ya karena kaya gini, " tutur Ari Lasso.

Risky kemudian diminta untuk bernyanyi dengan gaya dan cara bernyanyi-nya sendiri. Ia lalu menyanyikan lagu I Live My Life for You dari band rock Amerika Serikat, FireHouse. Ia pun mampu menyanyikan lagu tersebut dengan baik, namun uniknya ada warna melayu dalam cara menyanyinya.

"Kamu ini hebat, kamu juga punya bakat untuk menghibur orang, kamu penyanyi yang visioner. Kamu bisa nyanyi tapi kamu juga memberikan sentuhan yang membuat kita tertawa," kata Ari Lasso menambahkan.

Menariknya, ia mendapatkan lima vote 'yes' dari para juri dan membawa pulang golden ticket. Risky tak menyangka dirinya akan mendapatkan golden ticket dari juri. "Makasih sama Tuhan karena aku mendapatkan golden ticket ini," katanya.

