JAKARTA - Tepat hari ini, Rabu (11/11/2020), Ririn Ekawati merayakan hari pertambahan usianya yang ke-39. Usai dilamar oleh Ibnu Jamil saat keduanya tengah berada di Sumba beberapa waktu lalu, pria 38 tahun itu diketahui kembali memberikan kejutan pada Ririn.

Tepat pukul 00.00 WIB, Ibnu Jamil diketahui datang ke kediaman Ririn dengan membawa sebuah bucket bunga besar berwarna putih dan juga kue. Bahkan di atas kue tersebut, tertera tulisan 'Happy birthday Rindu' yang nampaknya merupakan panggilan sayang Ibnu Jamil terhadap Ririn Ekawati.

"Happy bitrhday to you. Tiup lilinnya," ucap Ibnu Jamil dalam Instagram Stories milik adik dari Ririn, Elita Yulianti.

Usai Ririn meniup lilin ulang tahun, Ibnu Jamil diketahui langsung memberikan doa untuk sang kekasih di usianya yang hampir menginjak kepala empat. Bahkan doa yang dihanturkan oleh Ibnu, turut diamini pula oleh Ririn dan sang adik.

"Happy birthday, wish you all the best, sehat selalu, semoga selalu diberkahi, amin," ungkap Ibnu Jamil.

"Kapanpun, dimanapun, dan diberikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amiiinn..," harapnya.

(edh)