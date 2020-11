LOS ANGELES - Kabar terbaru dari aktor papan atas Hollywood, Ethan Hawke. Kabar baru ini akan menjadi angin segar bagi fans yang sudah lama menanti aksi Ethan di layar lebar.

Dengan kemampuan aktingnya yang solid, Ethan siap menyapa para penggemar dan penikmat film lewat film baru berjudul Zeros and Ones. Melansir Variety, Selasa (10/11/2020) Ethan Hawke dikonfirmasi akan membintangi film bergenre thriller perang, Zeros and Ones ini bersama Cristina Chiriac dan Phil Neilson.

Dibesut oleh sutradara Abel Ferrara yang juga bertindak sebagai penulis skenario. Di film ini, Ethan Hawke didapuk memerankan seorang tentara Amerika yang ditugaskan di Roma, Italia saat dikepung dan peledakan Vatikan. Dari sini dimulailah perjalanan heroik Ethan yang berjuang untuk mengungkap dan bertahan melawan musuh tak dikenal yang telah mengancam seluruh dunia.

Baca Juga:

Soal Video Syur Mirip Gisel, Pakar Telematika: Bukan Editan

Hotman Paris Angkat Bicara soal Kabar Nikah Siri dengan Wika Salim

Akan memulai proses syutingnya di Italia bulan ini, Abel mengaku sudah tak sabar untuk menggarap Zeros and Ones.

“Saya tidak sabar untuk segera memutar rol kamera pekan depan dengan cara yang aman karena film ini ditulis selama dan dengan pemahaman tentang pandemi, ” kata Abel Ferrara.

Zeros and Ones sendiri diproduksi oleh Diana Phillips dari Rimsky Productions dan Philipp Kreuzer dari Maze Pictures. Dengan mendapuk Sean Price Williams sebagai kepala tim produksi. Sedangkan Brent Guttman, Don Young dan Danny Chan Almost Never Films disebutkan bertindak sebagai para produser eksekutif untuk Zeros and Ones.

Diketahui lebih lanjut, meskipun bahkan belum memulai proses syuting. Namun Christian Mercuri dari Capstone Group di bawah label Blue Box Internasional, akan merilis penjualan film ini di gelaran American Film Market yang dihelat secara virtual pada pekan ini.

(aln)