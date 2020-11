SEOUL - Aktris Song Hye Kyo berpotensi kembali berakting di layar kaca dalam waktu dekat. Dia dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi aktor utama wanita dalam drama Now, We Are Breaking Up yang berkisah tentang dunia fashion.

"Drama itu adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkannya," ujar perwakilan UAA sebagai agensi sang aktris seperti dikutip dari Soompi, pada 9 November 2020.

Ilgan Sports melaporkan, Song Hye Kyo dipercaya untuk menghidupkan lakon Ha Young Eun dalam drama tersebut. Karakter itu digambarkan sebagai ketua tim desain di sebuah rumah mode ternama di Korea Selatan.

Sosok Ha Young Eun merupakan perempuan cerdas, berhati dingin, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap keputusannya. Meski sudah berusia 38 tahun, namun dia begitu merawat tubuhnya dan tetap tampil fashionable.

Dia mengejar kariernya dan tak membuang waktu percuma untuk pria. Jika Song Hye Kyo menerima tawaran untuk membintangi drama ini, maka Now, We Are Breaking Up akan menjadi proyek terbarunya dalam 2 tahun terakhir.

Sebelumnya, karakter Ha Young Eun diserahkan kepada aktris Soo Ae. Namun sayang, dia harus menolak tawaran tersebut, karena jadwal pekerjaannya yang bentrok dengan rencana syuting drama tersebut. Di lain pihak, skenario drama Now, We Are Breaking Up ditulis oleh Je In yang terkenal lewat drama Misty. Dia dipastikan akan berkolaborasi dengan Lee Gil Bok, sutradara My Love From the Star dan Dr Romantic.