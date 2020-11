JAKARTA - Adhisty Zara kembali menjadi perbincangan warganet. Video uninya di TikTok viral dan darinya kembali menjadi sorotan publik.

Di video TikTok tersebut, tampak Zara melakukan lip sync dengan lagu My Life dari Billy Joel. “I don’t care what you say anymore this is my life,” demikian penggalan lirik yang di-lip sync oleh Zara.

Dara 17 tahun itu lalu mengakhiri videonya dengan memberikan ekspresi melet, menjulurkan lidahnya. “Buat yang komen,” tulisnya di keterangan video.

Baca Juga:

Romantisnya Angga Yunanda pada Adhisty Zara Beri Dukungan Kasus Video Viral

Hibur Adhisty Zara usai Video Kontroversial, Angga Yunanda Kirim Bunga & Pesan Manis

Hal ini lantas memicu komentar netizen yang kembali menyinggung tentang video lamanya bersama sang kekasih, Zaki Pohan.

“Zar, udah lah jangan mancing gitu, ntar dihujat alasannya mental breakdown,” komentar netizen di TikTok-nya.

“Lah, lo pikir urusan mental kemaren alesan??” balas pemain film ‘Dua Garis Biru’ tersebut.

Lantaran video TikTok itu, nama Zara langsung menjadi trending topic di Twitter. Tercatat, kini ada 25 ribu lebih cuitan terkait nama Zara.

Video tersebut memancing ragam komentar netizen. Ada yang mengkritik sikap Zara, ada pula yang mendukung dan mengatakan jika netizen terlalu berlebihan.

“Kenapa sih selalu pada mandang negatif, pernah kepikiran enggak kalu dia sedang menyemangati dirinya sendiri untuk bangkit? Makanya dia melakukan hal itu. Ya mungkin mbaknya udah lupa, tapi liat enggak kalau di kolom komentar Zara masih pada bilang yang aneh aneh?” kata netizen membela.

“Awalnya dari netizen TikTok selalu ngungkit masalah yang kmrin, mungkin gedeg sama netizen yang tiap dia up video tiktok selalu aja masih sangkut pautin sama masalah kemarin makanya si Zara ini buat video begitu,” komentar netizen lainnya.

“Perasaan enggak ada yang salah dari TikToknya Zara. Toh dia sebelum bikin TikTok gitu juga udah pada ngehujat, tapi giliran dia bikin TikTok dan bilang enggak peduli sama haters, malah kepanasan netizen,” tulis akun yang lainnya.

(aln)