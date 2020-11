LOS ANGELES - Kanye West gagal menjadi kandidat calon presiden dari jalur independen di Pilpres AS 2020. Kanye West pun menerima kekalahannya di pilpres tahun ini dengan lapang dada.

Dikutip Just Jared, Rabu (4/11/2020) melalui akun Twitter pribadinya, suami Kim Kardashian satu ini tampaknya tak mau menyerah begitu saja. Tak butuh waktu lama, dengan mengunggah potret dirinya di depan peta Amerika yang berwarna biru dan merah sebagai lambang dari pengkotak-kotakan hasil pilpres AS 2020, Kanye langsung menyatakan dirinya siap maju lagi mencalonkan diri di pilpres AS 2024.

Baca Juga:

Pilpres AS 2020, Kanye West Pilih Diri Sendiri

Pilpres AS 2020, Kim Kardashian Beda Pilihan dengan Kanye West?





“KANYE 2024,” bunyi cuitan singkat yang ditulis Kanye.

Untuk diketahui, Kanye resmi mengumumkan dirinya maju sebagai kandidat calon Presiden dari jalur independen pada 4 Juli silam. Rabu pagi, lewat akun Twitter miliknya Kanye mengungkapkan pilpres AS 2020 merupakan momen perdana dirinya ikut mencoblos.

Bapak empat orang anak ini juga terungkap hanya memberikan suaranya di kategori Presiden dan mencoblos dirinya sendiri.

(aln)