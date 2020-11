LOS ANGELES - Dalam Pemilu Presiden AS 2020, tampaknya Kim Kardashian dan Kanye West tidak satu suara. Bintang reality show Keeping Up With the Kardashians memperlihatkan dirinya sudah mencoblos, dengan mengunggah swafoto dengan stiker ‘I Voted’.

Tapi bukan selfie Kim tersebut yang jadi perbincangan, melainkan interaksi media sosial Kim yang lain. Mengutip Just Jared, Rabu (4/11/2020) Kim diketahui me-like cuitan dari Kid Cudi yang berbunyi, “Vote for Biden if you a real one” serta satu cuitan dari pasangan Joe Biden, calon Wakil Presiden Kamala Harris.

Bahkan untuk cuitan dari Kamala, Kim sempat mengunggah ulang cuitan Kamala yang berisikan tips untuk melakukan pencoblosan.

Hal ini mengindikasikan Kim tidak mendukung pencalonan suaminya sendiri, Kanye West.

