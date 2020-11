SEOUL - Sejak Irene terjebak dalam kasus perilaku buruk pada 20 Oktober silam, empat personel Red Velvet lainnya terlihat vakum dari media sosial. Namun tiba-tiba, Joy mengunggah pesan untuk penggemar lewat platform Bubble, pada 3 November 2020.

Dalam pesan tersebut, lead vocal Red Velvet itu langsung meminta maaf kepada penggemar. “Aku bingung mau bilang apa. Tidak tahu apa yang harus pertama kali dilakukan. Jadi, hari-hari berlalu begitu saja,” ujarnya seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (3/11/2020).

Joy ‘Red Velvet’ kemudian menambahkan, “Kalian sudah menunggu selama ini dan tampaknya harus menunggu lagi. Aku tak merasakan apapun kecuali penyesalan. Aku minta maaf.”

Dengan dukungan fans, aktris The Liar and His Lover tersebut mengaku, tengah mengambil waktu untuk mengintropeksi diri terkait statusnya sebagai selebriti. Memulai karier di usia terbilang belia, 19 tahun, dia mengaku, masih jauh dari kata dewasa.

“Aku hanya melihat ke depan, fokus pada prestasi dan popularitas. Jadi, pasti banyak hal yang tidak aku ketahui. Luvvies telah mengawasi kami dari dulu sampai sekarang, jadi aku memutuskan untuk jujur kepada kalian,” tuturnya.

Pesan panjang dari Joy tersebut, menimbulkan spekulasi di antara penggemar. Mereka khawatir hal itu mengindikasikan Red Velvet akan vakum lebih panjang imbas kontroversi Irene. Sementara itu, SM Entertainment mengumumkan akan mengambil langkah tegas terkait komentar jahat yang dilayangkan kepada artisnya. Untuk melindungi artisnya, agensi itu menggandeng 10 firma hukum ternama Korea Selatan, pada 2 November 2020.