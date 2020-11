LOS ANGELES - Lady Gaga secara total memberikan dukungannya terhadap capres pilihannya, Joe Biden. Lady Gaga diketahui hadir di gelaran acara kampanye terakhir Joe Biden, Vote Like Your Life Depends on It yang dihelat di Pennsylvania pada 1 November malam waktu setempat.

Pennsylvania sendiri merupakan negara bagian asal Joe Biden, dan juga jadi salah satu negara bagian paling penting dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini.

Tak sendiri, pelantun hits Paparazzi, Just Dance dan Bad Romance ini juga hadir bersama John Legend, Dr. Jill Biden, dan Doug Emhoff suami dari Kamala Harris, pasangan Joe Biden sebagai calon Wakil Presiden.

Baca Juga:

Gandeng Lady Gaga, Valentino Tampilkan Parfum Feminin

Lady Gaga Akui Punya Gangguan Mental dan Trauma saat Remaja





Berpidato di hadapan masyarakat untuk menyuarakan dukungannya kepada Joe, Gaga dengan menggebu-gebu memaparkan mengapa rakyat Amerika harus memilih pasangan Joe-Kamala.

“Ini penting, Pennsylvania. Seperti saya, kalian mengalami sendiri seperti apa empat tahun terakhir dan semua bukti yang dibutuhkan untuk melihat pilihan ini,” ungkap Gaga.

Selanjutnya, bintang film A Star Is Born tersebut kemudian meng-highlight status unik Pennsylvania di pemilu tahun ini. Ia mengimbau para hadirin tentang betapa pentingnya untuk ikut mencoblos dan juga memastikan semua orang yang dikenal bisa memberikan suaranya untuk pasangan Joe-Kamala.

“Sekarang saatnya untuk hadir dan memilih. Kami membutuhkan Anda, kami membutuhkan keluarga kalian, kami membutuhkan teman-teman kalian, dan kami membutuhkan hati kalian. Beri suara seperti hidup kita bergantung padanya, atau pilih seperti hidup anak-anak kita bergantung padanya, karena memang demikian adanya,” tutup Gaga.

Tak hanya berpidato, di gelaran acara kampanye terakhir ini Gaga juga sempat tampil membawakan dua lagu hitsnya, Shallow dan You & I. Demikian seperti dilansir Variety, Selasa (3/11/2020).

(aln)