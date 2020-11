JAKARTA - Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck dikaruniai anak ke-2 pada 30 Oktober 2020. Anak berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dengan berat badan 3,8, kg dan panjang 51 cm, melalui persalinan VBAC atau vaginal birth after cesaren alias normal.

Terkait pemberian nama dari anak keduanya, Ringgo dan Sabai mengaku baru mempersiapkan hal itu di detik-detik menjelang persalinan. Ada sedikit peran anak pertama mereka, yakni Bjorka, dalam pemberian nama bagi sang adik.

"Namanya Curtis Ziggy Mars Morscheck. Sebelumnya, namanya adalah Ziggy Mars Morscheck saja, kita sudah final, tiga kata," ungkap Ringgo saat ditemui di RS Brawijaya Saharjo, Jakarta Selatan, Senin, 2 November 2020.

"Bjorka tahunya anak ini akan dikasih nama Curtis, jadi dia ngotot, waktu anaknya sudah lahir, waktu kita mau kasih nama Ziggy Mars Morscheck, Bjorka tetap Curtis, dia mau manggilnya Curtis. Akhirnya ditambahin Curtis," lanjutnya.

Terkait inspirasi pemberian nama bagi anaknya, Ringgo mengaku bahwa dirinya dan Sabai kembali terinspirasi dari musisi internasional. Kali ini, Ian Curtis dari Joy Division menjadi inspirasi inspirasi nama sang putra.

Sementara, kecintaan pasangan ini pada karya dari David Bowie, membuat keduanya mencantumkan judul lagu dari penyanyi asal Inggris tersebut. Yakni Ziggy Stardust dan Life on Mars.

"Gue tuh suka nama musisi yang menurut gue keren, Bjorka dari Bjork, kalau Curtis ini dari Ian Curtis-nya Joy Division, Ziggy Mars diambil dari David Bowie," jelas Ringgo.

"Gue sama Sabai suka David Bowie, jadi Ziggy dari Ziggy Stardust, Marsnya dari Life on Mars lagunya dia juga, tapi ada album yang The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jadi Ziggy Mars," tandasnya.