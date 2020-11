SEOUL - Kabar baik datang dari Nichkhun 2PM. Idol yang juga aktor ini dipastikan akan terlibat dalam proyek film Hollywood mendatang.

Melansir Soompi, Selasa (03/11/20), Nichkhun akan bermain di film berjudul Hong Kong Love Story. Film yang disutradarai oleh Keoni Waxman ini mengusung genre komedi romantis yang didasarkan pada kisah nyata Byron Mann, aktor Amerika Hong Kong yang juga bermain di sini.

Dalam ceritanya, Nichkhun dan Byron akan menjadi putra dari keluarga kaya keturunan Taipan yang pergi ke Hong Kong. Berbagai insiden terjadi mengajari mereka arti cinta dan persahabatan.

Selain Byron dan Nichkhun, Hong Kong Love Story juga dibintangi oleh Kenneth Tsang. Ia adalah aktor Hong Kong senior yang bermain di James Bond: Die Another Day serta Memoirs of a Geisha.

Hong Kong Love Story akan mulai diproduksi pada Desember 2020. Aaron Shershow yang ikut dalam penggarapan Pacific Rim: Uprising, akan berperan sebagai produser eksekutif.

Sementara itu, Nichkhun masih disibukkan dengan kegiatan solonya. Member 2PM tersebut baru saja menjadi pengisi suara di series terbaru Big Hero 6 produksi Disney+ bersama Jae DAY6.

Ia terakhir membintangi film layar lebar, Brother of the Year yang merupakan film berpenghasilan tertinggi ke-2 di Thailand pada tahun 2018. Tahun ini, Nichkhun juga sempat berakting di sebuah drama Thailand berjudul My Bubble Tea.

