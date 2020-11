JAKARTA - Pedangdut Via Vallen akhirnya membenarkan adanya tindak penjiplakan karya dalam video klip lagu terbarunya, Dengarkanlah Aku. Imbasnya, video klip tersebut kini harus ditarik dari peredaran.

“Memang itu kesalahan dan harus dihapus dari YouTube,” ujar sang pedangdut saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020).

Sebelumnya, Via Vallen menuding sutradara video klip tersebut sebagai biang keladi dari permasalahan itu. Apalagi, sang sutradara sudah membenarkan ide pembuatan video klip memang diambil dari karya orang lain.

“Iya, memang salah. Sutradara video klip Dengarkanlah Aku memang menjiplak karya orang lain,” katanya menambahkan.

Pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur itu juga menegaskan, tidak ada andil dirinya dalam penyusunan konsep video klip tersebut.

Video klip single Dengarkanlah Aku yang dinyanyikan Via Vallen menuai pro dan kontra usai dituding hasil plagiat. Banyak adegan yang sama antara video miliknya dengan MV Above The Time karya musisi Korea Selatan, IU.*

