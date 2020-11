JAKARTA - Pedangdut Via Vallen akhirnya memberikan konfirmasi resmi terkait tudingan plagiat video klip lagu Dengarkanlah Aku. Dia mengakui, sutradara video klip memang mengambil ide pembuatan dari karya orang lain.

“Iya, memang salah. Sutradaranya memang menjiplak,” ujar sang pedangdut saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (2/11/2020).

Namun dalam kesempatan yang sama, Via Vallen menegaskan, dirinya sama sekali tidak ikut campur dalam ide kreatif pembuatan video klip. “Aku enggak tahu. Tapi memang, itu kesalahan,” katanya menambahkan.

Video klip single Dengarkanlah Aku yang dinyanyikan Via Vallen menuai pro dan kontra usai dituding hasil plagiat. Banyak yang menemukan kesamaan adegan antara video tersebut dengan lagu Above the Time milik penyanyi Korea Selatan IU.

Atas tudingan tersebut, Via Vallen sempat meminta maaf di Instagram. Namun sebelumnya, dia enggan berkomentar banyak saat disinggung mengenai isu penjiplakan karya tersebut.*

