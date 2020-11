JAKARTA - Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck baru saja dikaruniai anak kedua mereka pada 30 Oktober 2020. Sabai diketahui berhasil melahirkan secara normal, setelah pada kehamilan sebelumnya, ia telah merasakan persalinan caesar.

Melalui akun Instagramnya, Ringgo nampak mengungkapkan nama dari buah hatinya yang kedua, melalui sebuah video yang dikirim oleh sahabatnya yang bernama Roni Rahmat Seymour. Dalam video tersebut, sahabatnya nampak mengirimkan video ucapan selamat tak biasa, lantaran saat ini ia salah satu personel angkatan udara di Amerika Serikat.

Baca Juga:

Resmi Jadi Ayah 2 Anak, Ringgo Agus Rahman: Ajaib

Curtis Ziggy Mars Morscheck, Nama Anak Kedua Ringgo Agus Rahman

"Congratulations Ringgo and Sabai for the new bundle of joy, welcome to the world, Curtis Ziggy Mars Morscheck," ucap rekannya dalam video tersebut.

Terkait nama dari anak keduanya, Ringgo membenarkan bahwa ia kembali terinspirasi dari musisi Internasional. Jika sebelumnya, ia terinspirasi dari nama penyanyi asal Islandia, Bjork, kali ini Ringgo mendapatkan inspirasi dari nama vokalis Joy Division dan juga lagu milik David Bowie.

"Kalau boleh saya tebak ya ba. Curtis nama dari Ian Curtis vokalis Joy Division. Kalo Ziggy Mars kayak album lagu David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust tapi Baba sama mama sabai ganti jadi Ziggy Mars. Kira-kira betul gak ba?," tanya akun Ittamukti.

"@ittamukti Wahhh hebat, tepat ah, Mars dari Life on Mars Bowie," jelas Ringgo.

(aln)