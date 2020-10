SEOUL - Rain akan kembali ke industri musik. Untuk comeback kali ini, suami Kim Tae Hee tersebut akan menggandeng senior sekaligus mantan bosnya, Park Jin Young.

Pada 28 Oktober 2020, Rain Company dan Sublime Artist Agency selaku manajemen mengumumkan sang artis akan merilis album sebagai duo. Sebelum mengungkap siapa rekan duet Rain, agensi hanya menyebut keduanya adalah dancer luar biasa.

"Kami memastikan bahwa penampilan mereka akan lebih baik dari Rainism, yang masih dibicarakan meski sudah 10 tahun sejak dirilis," kata manajemen pada 29 Oktober, seperti dilansir Soompi.

"Kami berharap ini akan menjadi kabar baik bagi fans yang sudah menunggu Rain kembali ke panggung," sambung mereka.

Hari ini, Jumat (30/10/2020), manajemen akhirnya mengumumkan bahwa Park Jin Young adalah rekan duet Rain dalam comeback kali ini. Namun, belum ada informasi tentang kapan duet mereka akan dirilis.

Rain dan Park Jin Young bukanlah orang asing bagi satu sama lain. Rain sempat menjadi artis JYP Entertainment, agensi yang dibentuk oleh Jin Young. Sang produser juga menjadi otak di balik beberapa lagu hits Rain seperti How to Avoid the Sun, It’s Raining, I Do, dan Bad Man.

