JAKARTA - Bersiap, Silet Awards 2020 akan menampilkan deretan prestasi artis Indonesia. Silet Awards 2020 akan mulai pada pukul 21.15 WIB.
Tak hanya sekadar memberi penghargaan, acara ini juga akan menghadirkan curhatan eksklusif para artis. Terutama selebriti yang tengah hangat diperbincangkan.
Ada 10 kategori penghargaan yang tersaji tahun ini. Berikut Okezone rangkum daftar nominasi Silet Awards 2020.
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PASANGAN TERSILET (Kode: F)
1. ATTA HALILINTAR - AUREL HERMANSYAH F1
2. BILLY SYAHPUTRA - AMANDA MANOPO F2
3. DORY HARSA - NELLA KHARISMA F3
4. REY MBAYANG - DINDA HAUW F4
5. SULE - NATHALIE HOLSCHER F5
AKTRIS TERSILET (Kode: A)
1. FELICYA ANGELISTA A1
2. LANIA FIRA A2
3. NAYSILLA MIRDAD A3
4. RANTY MARIA A4
5. SINTYA MARISCA A5
AKTOR TERSILET (Kode: B)
1. FA'ANK B1
2. RANDY MARTIN B2
3. RIZA SYAH B3
4. SUTAN SIMATUPANG B4
5. VERRELL BRAMASTA B5
ASMARA TERSILET (Kode: G)
1. CITA CITATA G1
2. JENITA JANET G2
3. JESSICA ISKANDAR G3
4. LAUDYA CYNTHIA BELLA G4
PEMERAN IKONIK TERSILET (Kode: C)
1. AMING C.A.I. (DUNIA TERBALIK) C1
2. BABE NAIM (TUKANG OJEK PENGKOLAN) C2
3. BULE WIWIK (AMANAH WALI) C3
4. EMAK (PREMAN PENSIUN) C4
5. PAK REGAR (PUTRI UNTUK PANGERAN) C5
KEHIDUPAN TERSILET (Kode : H)
1. JENITA JANET H1
2. JESSICA ISKANDAR H2
3. REY UTAMI H3
4. RIZKI 2R H4
5. VICKY PRASETYO H5