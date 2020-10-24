Daftar Nominasi Silet Awards 2020

Lintang Tribuana, Jurnalis · Sabtu 24 Oktober 2020 08:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 24 598 2298758 daftar-nominasi-silet-awards-2020-LkIounTgVw.jpg Silet Awards 2020 (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - RCTI kembali menggelar Silet Awards. Malam puncak ajang penghargaan untuk para artis Indonesia ini akan digelar meriah pada Selasa, 27 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.

Tak hanya sekadar memberi penghargaan, acara ini juga akan menghadirkan curhatan eksklusif para artis. Terutama selebriti yang tengah hangat diperbincangkan.

Ada 10 kategori penghargaan yang tersaji tahun ini. Berikut Okezone rangkum daftar nominasi Silet Awards 2020.

 

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PASANGAN TERSILET (Kode: F)

1. ATTA HALILINTAR - AUREL HERMANSYAH F1

2. BILLY SYAHPUTRA - AMANDA MANOPO F2

3. DORY HARSA - NELLA KHARISMA F3

4. REY MBAYANG - DINDA HAUW F4

5. SULE - NATHALIE HOLSCHER F5

AKTRIS TERSILET (Kode: A)

1. FELICYA ANGELISTA A1

2. LANIA FIRA A2

3. NAYSILLA MIRDAD A3

4. RANTY MARIA A4

5. SINTYA MARISCA A5

AKTOR TERSILET (Kode: B)

1. FA'ANK B1

2. RANDY MARTIN B2

3. RIZA SYAH B3

4. SUTAN SIMATUPANG B4

5. VERRELL BRAMASTA B5

ASMARA TERSILET (Kode: G)

1. CITA CITATA G1

2. JENITA JANET G2

3. JESSICA ISKANDAR G3

4. LAUDYA CYNTHIA BELLA G4

PEMERAN IKONIK TERSILET (Kode: C)

1. AMING C.A.I. (DUNIA TERBALIK) C1

2. BABE NAIM (TUKANG OJEK PENGKOLAN) C2

3. BULE WIWIK (AMANAH WALI) C3

4. EMAK (PREMAN PENSIUN) C4

5. PAK REGAR (PUTRI UNTUK PANGERAN) C5

KEHIDUPAN TERSILET (Kode : H)

1. JENITA JANET H1

2. JESSICA ISKANDAR

H2

3. REY UTAMI H3

4. RIZKI 2R H4

5. VICKY PRASETYO H5

PASANGAN SINETRON TERSILET (Kode : I)

1. ACENG - INEZ (DUNIA TERBALIK) I1

2. ATTA - CITRA (PUTRI UNTUK PANGERAN) I2

3. FA'ANK - FATIN (AMANAH WALI) I3

4. KEMED - EROS (SEBELUM DUNIA TERBALIK) I4

5. PUTRI - PANGERAN (PUTRI UNTUK PANGERAN) I5

SINETRON TERSILET (Kode: D)

1. AMANAH WALI 4 D1

2. DUNIA TERBALIK D2

3. PEREMPUAN PILIHAN D3

4. PREMAN PENSIUN 4 D4

5. PUTRI UNTUK PANGERAN D5

6. TUKANG OJEK PENGKOLAN D6

VLOGGER KELUARGA TERSILET (Kode: E)

1.BAIM PAULA. E1

2. GEN HALILINTAR E2

3. RANS ENTERTAINMENT E3

4. THE HERMANSYAH A6 E4

PENDATANG BARU TERSILET (Kode : J)

1. HARINI SONDAKH J1

2. LANIA FIRA J2

3. LYODRA J3

4. TIARA ANDINI J4

5. ZIVA MAGNOLYA J5

 

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