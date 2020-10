JAKARTA - Komedian Kiwil dikabarkan telah kembali menikah siri, usai resmi bercerai dari istri keduanya Meggy Wulandari. Kiwil diketahui kembali menikah dengan seorang wanita asal Bandung, Jawa Barat, bernama Venti Figianti.

Kabar pernikahan Kiwil rupanya telah sampai di telinga mantan istrinya, Meggy Wulandari. Bahkan, sebelum dihubungi oleh awak media, Meggy mengaku sudah mengetahui kabar bahagia tersebut.

"Sudah tahu dong (kabar Kiwil menikah), sebelum kalian telepon, dari tadi siang aku sudah tahu," ungkap Meggy Wulandari saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, 23 Oktober 2020 malam.

Dalam wawancara dengan awak media, Meggy nampak mengucapkan selamat atas pernikahan siri antara Kiwil dengan Venti. Bahkan ia berjanji akan memposting foto dirinya bersama suami barunya, Muhammad, lengkap dengan ucapan selamat untuk mantan suaminya.

"Oh selamat. Kalau perlu nanti saya posting, saya pajang foto saya sama suami, ntar saya posting selamat ya pernikahan mantan bapaknya anak-anak saya," jelas Meggy Wulandari.

"Selamat menempuh hidup baru, welcome to the jungle," lanjutnya.

Bukan hanya mengucapkan selamat atas pernikahan Kiwil, Meggy diketahui juga turut mendoakan mantan suaminya serta istri barunya. Ia bahkan berharap, agar Kiwil tetap bisa membahagiakan istri pertamanya dan juga memberi nafkah pada seluruh anak-anaknya.

"Selamat semoga menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Anak-anak semua bisa terurus dengan baik, dan tetap bisa membahagiakan mbak Rohimah dan anak-anak semuanya bisa dinafkahi dengan baik," harapnya.

(edh)